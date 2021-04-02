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تعليم

"الجيوشي" لـ صدى البلد : معادلة شهادات الجامعات الخاصة بالحكومية يمنح الخريجين فرص عمل متساوية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:14 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
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أحمد الشاهد

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، إن فحص محتويات ولوائح المعاهد و الجامعات الخاصة ، الهدف منه إصدار شهادة معادلة للجامعات الحكومية .

وأوضح خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" إن معادلة الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها هذه المعاهد والجامعات الخاصة ، تجعلها بنفس قوة شهادات الجامعات الحكومية دون وجود أي فروق بين خريجي هذه الجامعات ، أو تفضيل لشهادة على شهادة أخرى ، بحيث تكون جميع الشهادات الخاصة بالجامعات والمعاهد الخاصة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

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وأضاف "الجيوشي" إن البعض حاليا ينظر إلى أن خريجي الجامعات الحكومية مؤهل بشكل أكبر من غيره من الحاصلين على شهادات من جامعات أخرى ، لافتا إلى أن السعي لمعادلة جميع الشهادات لمعالجة هذه الفروق بين الشهادات ، بحيث تكون جميعها على درجة واحدة ، وحصول الخريجين على نفس فرص العمل بعد التخرج دون تفضيل أحد على الاخر .

وأشار إلى أن الفائدة ستعود على هذه المؤسسات التعليمية ، حيث أنه سيكون معترف بها ، من خلال منحها شهادات معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

ونوه نائب وزير التعليم السابق إلى أن الجامعات الخاصة تعمل بنظام الساعات المعتمدة ، فالنظام الدراسي الخاص بها مختلف عن غيرها من الجامعات الحكومية ، حيث أنه في حال معادلة شهادات الجامعات الخاصة بغيرها من الشهادات مثل الجامعات الحكومية ، يتم وضعها على نفس نمط الدراسة ، لحصول الخريجين على نفس الشهادة التي تؤهلهم لفرص العمل المتساوية دون تفضيل شهادة على أخرى .
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