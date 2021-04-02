مدير الأسرة والطفولة بالتضامن: منحي لقب أبو الأيتام شرف كبير.. فيديو

"أبو الأيتام"





وأضاف شعبان خلال تصريحات خلال تقرير لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الإحتفالية بالأيتام هذا العام مختلفة، لأنها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي التي أضافت أحاسيس أمومة للأطفال.





وتابع مدير عام الإدارة العامة بالأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي أن الطفل هو ابننا ونطلق عليهم الأن "أبناء مصر" وليس أبناء أيتام مؤكدا أنه يتم عمل أنشطة كثيرة للطفل والعمل على دعمه بشكل كبير والقيام بأنشطة كبيرة له.





وأشار شعبان إلى أن منظمات المجتمع المدني تقدم الدعم الدائم لهم، ويتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتطور.

قال محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي أن لقبالذي يطلق عليه شرف كبير.