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حوادث

إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، اخطار من عمليات الإسعاف عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم  ر ط ق 4316، وذلك بمفارق عثمان مدينة التل الكبير طريق 36 الحربي. 

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص تم نقل 7 منهم الي المستشفى العام بالإسماعيلية وجميعهم من فاقوس - الشرقية، وهم  مصطفى ابراهيم سليمان 16 سنة، محمد محمد ابراهيم 15 سنة، عبد الحميد عمر عبد الحميد 13 سنة، إبراهيم محمد إبراهيم 10 سنوات، مجهول  حوالي 12 سنة، شروق ماهر السيد 12 سنة، عبير ماهر السيد 16 سنة.

وتم نقل باقي المصابين الى المجمع الطبي في مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية. 

وكشفت المصادر الطبية، ان حالات المصابين غير مستقرة، وتنوعت ما بين  كسور في العامود الفقري والحوض والجمجمة وجروح تهتكية في الأطراف. 
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