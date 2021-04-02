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رياضة

اتحاد الكرة يرفض إلغاء الموسم الحالي للدورى الممتاز.. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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يسري غازي
رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة،مقترح إلغاء بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

كان مسؤولو الجبلاية عقدوا اجتماعا مع ممثلى الأندية في مقر الجبلاية بالجزيرة اتفقوا خلاله على موعد انتهاء البطولة المحلية.

وتمسك مسؤولو الجبلاية باستمرار المسابقة المحلية وانتهاء منافساتها يوم ٣٠ سبتمبر المقبل.

واستندت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى رفض فكرة إلغاء الدورى المصرى إلى مطالب الأندية باستمرار المسابقة المحلية فى ظل التكاليف المالية التي تكبدتها خزينة كافة الأندية.

يذكر أن مسؤولى أندية الدورى الممتاز رفضوا إلغاء تقنية الفيديو المعروفة ب var فى المسابقة المحلية.
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