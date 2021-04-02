ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأكاديمية العربية: "البحرية الدولية" لم تجامل مصر عندما أشادت بها بسبب تعويم السفينة البنمية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:13 ص
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
قسم التوك شو
علق الدكتور محمد عبدالسلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علق إشادة المنظمة البحرية الدولية بهيئة قناة السويس بعد نجاح تعويم سفينة إيفر جيفن، موضحًا أنها الهيئة الأعلى في العالم، ولم تجامل مصر، إذ شعر العالم بأهمية القناة بعدما توقفت حركة الملاحة، بعدما ارتفعت أسعار النفط والغاز، حيث توقع البعض بأن تستغرق عملية التعويم أسابيع وربما أشهر.

وأضاف عبدالسلام برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أن الدولة المصرية وضعت 3 سيناريوهات لحل الأزمة، وكان هناك تخوفا كبيرًا من السيناريو الثالث وهو تفريغ حمولة السفينة، ولم يحدث هذا السيناريو بفضل تعويم السفينة في وقت قياسي. 

وتابع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المنظمة البحرية الدولية هنأت مصر وهيئة قناة السويس، بعدما بذلت مجهودا رائعا لحل الأزمة، وأشادت بالعمليات المكثفة للهيئة، وإشادة مهمة في ظل اهتمام عالمي بالحدث، إذ انخفضت أسعار البترول بمجرد النجاح في تعويم السفينة، التي لم تُصب بأي خدش أو تسريب. 

وأضح الدكتور محمد عبدالسلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الهيئة تمتلك قدرات كبيرة، كما أن القيادة السياسية دعمتها، وكانت تستعد للسيناريو الثالث الذي كان الأصعب، واستعدت له لأنه يحتاج إلى إتاحة معدات ليست موجودة في مصر فكان يستلزم ذلك التعاقد عليها من الخارج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. احتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

محمد داوود: قناة السويس استقبلت أكبر الحاويات بالعالم و عبرت بأمان

العربية للنقل البحري: طاقم السفينة البنمية بقناة السويس ليسوا مصريين

رئيس هيئة قناة السويس: نعمل على مدار الساعة لاستئناف حركة الملاحة بالقناة

القمر كلمة السر.. كيف نجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

9 ساعات أعمال شاقة .. كواليس ملحمة تعويم سفينة قناة السويس

ترشيحاتنا

السبيل الوحيد للوقاية من انتشار كورونا في شهر رمضان.. فيديو

مفهوم التنمية الشاملة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

بسبب عيد الفصح.. رئيس الصحة النيابية اللبنانية يطالب بتوخي الحذر

أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي