الأكاديمية العربية: "البحرية الدولية" لم تجامل مصر عندما أشادت بها بسبب تعويم السفينة البنمية

علق الدكتور محمد عبدالسلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علق إشادة المنظمة البحرية الدولية بهيئة قناة السويس بعد نجاح تعويم سفينة إيفر جيفن، موضحًا أنها الهيئة الأعلى في العالم، ولم تجامل مصر، إذ شعر العالم بأهمية القناة بعدما توقفت حركة الملاحة، بعدما ارتفعت أسعار النفط والغاز، حيث توقع البعض بأن تستغرق عملية التعويم أسابيع وربما أشهر.





وأضاف عبدالسلام برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أن الدولة المصرية وضعت 3 سيناريوهات لحل الأزمة، وكان هناك تخوفا كبيرًا من السيناريو الثالث وهو تفريغ حمولة السفينة، ولم يحدث هذا السيناريو بفضل تعويم السفينة في وقت قياسي.





وتابع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المنظمة البحرية الدولية هنأت مصر وهيئة قناة السويس، بعدما بذلت مجهودا رائعا لحل الأزمة، وأشادت بالعمليات المكثفة للهيئة، وإشادة مهمة في ظل اهتمام عالمي بالحدث، إذ انخفضت أسعار البترول بمجرد النجاح في تعويم السفينة، التي لم تُصب بأي خدش أو تسريب.





وأضح الدكتور محمد عبدالسلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الهيئة تمتلك قدرات كبيرة، كما أن القيادة السياسية دعمتها، وكانت تستعد للسيناريو الثالث الذي كان الأصعب، واستعدت له لأنه يحتاج إلى إتاحة معدات ليست موجودة في مصر فكان يستلزم ذلك التعاقد عليها من الخارج.



