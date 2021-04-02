ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرّف على برنامج بعثة الأهلي اليوم في السودان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للفريق اليوم الجمعة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني من التاسعة حتى العاشرة صباحا موعدا لوجبة الإفطار، ثم يتناول اللاعبون الغداء في الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة في الثانية ظهرًا يعقبها تحرك اللاعبين في الثانية والنصف؛ لخوض المران الذي ينطلق في الثالثة عصرًا ،علي أن يتناول الفريق وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي فب التتش

جماهير الأهلي تؤازر اللاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء

شاهد.. تورتة خاصة لـ سعد سمير في السودان

دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ السوداني

مؤتمر صحفي لـ موسيماني بالسودان

ترشيحاتنا

محمد بن راشد: مرياما فاركي تركت إرثًا تعليميًا داخل الإمارات وخارجها

رد الإفتاء على شخص ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات خوفا من كورونا

الدرندلي يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

أبرزهم النحت والتقليد والتمثيل.. صابر يمتلك 8 مواهب ذهبية ويحلم بالشهرة.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

موعد انضمام محمد صلاح إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي