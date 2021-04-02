صندوق النقد الدولي يحذر من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب جائحة كورونا

حذر صندوق النقد الدولي، من أن عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى تآكل ثقة الشعوب في حكوماتها وبالتالي حدوث اضطرابات اجتماعية.

وقال الصندوق، في تقريره، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت (الجائحة) على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي".





وأضاف أن الجائحة كشفت النقاب أيضًا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر، محذرا من تداعيات طويلة الأمد، لا سيما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرا.





ولفت الصندوق إلى أن الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل، منبها لضرورة توفير لكل فرد جرعة عادلة من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من قبل الحكومات، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد كوفيد-19.





وأوضح الصندوق، أن تفشي فيروس كورونا خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، ولكن مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق، كما أوصى التقرير بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه تحدّيات هائلة.