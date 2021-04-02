محمد بن راشد: مرياما فاركي تركت إرثًا تعليميًا داخل الإمارات وخارجها

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مرياما فاركي توفيت مؤخرًا، تاركة وراءها إرثًا تعليميًا في الإمارات وخارجها.





وأضاف بن راشد في تغريدة على «تويتر»: وفقًا لما ذكرته الاتحاد «انتقلت مرياما فاركي إلى دبي مع زوجها في عام 1959. مدفوعة بشغفها الدائم بالتعليم، أنشأت عشرات المدارس مع الآلاف من الطلاب داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة».





وكانت أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.





وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نشرته صحيفة الاتحاد أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.









وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



