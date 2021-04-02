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رياضة

موعد انضمام محمد صلاح إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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يسري غازي

يترقب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب مراسم القرعة لتحديد المنتخبات المقرر أن يصطدم بها في المحفل العالمي.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة أولمبياد طوكيو يوم 21 أبريل المقبل، في تمام الحادية عشر صباحا.

ومن المنتظر بدء الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب مخاطبة نادى ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي عقب الانتهاء من مراسم قرعة الاولمبياد للموافقة على ضم محمد صلاح لقائمة اوليمبي الفراعنة.

ويجهز اتحاد الكرة خطابا رسميا لارساله إلى نادى ليفربول الإنجليزي من أجل انضمام محمد صلاح الى المنتخب الأوليمبي فى قائمة أولمبياد طوكيو.

وسبق أن أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن المنتخب الأولمبي سيكون هدفه حصد ميدالية أولمبية، وليس الاكتفاء بالتمثيل المشرف، لاسيما أن هذا المنتخب تعقد عليه آمالا كبيرة من جانب الجماهير، بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا.

وعقب عدة جلسات عقدتها اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، مع كل من اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين والحكومات الوطنية والمحلية في اليابان، لتتوصل كافة الأطراف إلى قرار إقامة دورة الألعاب الأولمبية خلف الأبواب المغلقة وحظر الحضور الجماهيري، حيث يأتي ذلك القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية إقامة أولمبياد طوكيو.

وشدد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على ضرورة حصول كافة الرياضيين المشاركين في البطولة الأولمبية، على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من أجل تأمين مسيرة البطولة واستكمالها دون تهديد لأي من العناصر المشاركة في المسابقة، ولكن حتى الآن لم يحصل جميع الأطراف على التطعيم الخاص بالوباء، بسبب بطء عملية اطلاق اللقاح وصعوبة الحصول عليه في الوقت الحالي، على مستوى بعض المناطق
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