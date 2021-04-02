اتحاد الكرة في أسبوع.. منتخب مصر يهزم جزر القمر وصرف ٨ ملايين جنيه للحكام

شهد الأسبوع المنقضى العديد من الأحداث التي جرت داخل مقر اتحاد الكرة تتعلق بمنتخب مصر الأول ومستحقات الحكام المتأخرة.





ويستعرض صدى البلد، أبرز أحداث الأسبوع التى شهدها اتحاد الكرة.





اختبارات المحكمات الجدد





قررت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد تحديد يوم 30 مارس الجاري،موعدا لاختبارات المتقدمات الجدد،على أن تعلن أماكن الاختبارات على ضوء عدد المتقدمات في كل منطقة .





وخضعت ١٨٠ فتاة لاختبارات المحكمات الجدد تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد.





دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد





قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد وذلك قبل جميع مباريات كل المسابقات.





ونعى الاتحاد المصري جميع ضحايا الحادث سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب محبيهم ويشفي المصابين ويحمي شعب مصر من كل سوء.





المنتخب الاولمبي ينهى معسكره المفتوح





أنهى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب معسكره المفتوح قبل موعده بـ٢٤ ساعة استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد طوكيو.





وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي،إن طبيعة المرحلة المقبلة، التي ستبدأ في نهاية مايو المقبل، ستشهد عددا من المباريات الودية مع مدارس كروية سيتم تحديد أطرافها بمجرد اعلان قرعة الدوره الاولمبية والمحدد لها 21 ابريل المقبل .





وأصاف، أن الفرصة متاحة امام جميع اللاعبين سواء الذين تواجدوا في المعسكر الحالي، أو ممن لم يشملهم الاختيار في هذا المعسكر وكذلك العناصر الموجودة مع المنتخب الأول للانضمام للقائمة النهائية التي سيتم اختيارها يوم 30 يونيو القادم.





واكد على أن الجهاز الفني سيسعي لاختيار القائمة التي سيكون فيها مصلحة المنتخب ومصلحة مصر في النهاية، خاصة وان الطموح كبير في تحقيق انجاز مع هذا الجيل الواعد.





البدري يعقد مؤتمرا صحفيا





أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن الفترة المقبلة هي الأهم بالنسبة للمنتخب الوطني، ولا بد من التركيز لتحقيق هدف التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال البدري في مؤتمر صحفي عقده على هامش مران المنتخب الوطني بملعب بتروسبورت: "الفترة المقبلة هي الأهم، وعلينا التركيز لتصفيات كأس العالم، ولابد أن يكون هناك المزيد من الوقت للمنتخب لإقامة المعسكرات ومباريات ودية، وبعد مباراة جزر القمر سنحدد احتياجتنا، ومثلما نجحنا في تحقيق هدف التأهل لكأس الأمم، نريد بلوغ كأس العالم".





وأضاف البدري: "لست راضيا عن الآداء الذي يقدمه المنتخب، وكذلك اللاعبون، والأمر لاعلاقة له بالمحترفين في الخارج أو غيرهم، وهو ما جعلنا غير سعداء رغم التأهل لكأس الأمم الأفريقية".





وواصل: " هناك بعض الأمور لا أريد الحديث عنها بالتفصيل، البعض تحدث عن غياب محمد النني، ويجب على الجميع أن يعرف أنه في ظل الفاصل الزمني القريب بين مباراتي كينيا وجزر القمر، نعمل على تقسيم اللاعبين، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منهم، ومن الوارد جدا أن يكون النني أساسيا في مباراة الغد أمام جزر القمر".





وتابع: "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، لكن الانضمام للمنتخب يأتي من تركيز اللاعب مع ناديه وتقديم أفضل مستوى ممكن، وليس بالحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".





منتخب مصر يهزم جزر القمر





تغلب منتخب مصر على جزر القمر بأربعة أهداف نظيفة فى ختام جولات تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون.





أحرز أهداف الفراعنة الكبار محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح هدفين.





صرف 100 ألف جنيه ل قدامى اللاعبين





قرر اتحاد الكرة زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.





صرف 8 ملايين جنيه للحكام





قرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام حتى نهاية مارس الحالي في جميع مسابقات الدوري للأقسام الأول والثاني والثالث والنسائية ، وذلك قبل استئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي، وبلغت مستحقات الحكام منذ آخر دفعة تم تسليمها إليهم نحو 8 ملايين جنيه .





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرف في منتصف يناير الماضي مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضي بالإضافة إلى مستحقاتهم عن الموسم الجديد حتى تاريخه.