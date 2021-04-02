ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير دور رعاية: وزيرة التضامن أم وصانعة البهجة لـ كريمي النسب.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:44 ص
العميد علي رجب مدير
العميد علي رجب مدير عام دور التربية والرعاية الإجتماعية
Advertisements
محمود محسن
قال علي رجب مدير عام دور التربية والرعاية الإجتماعية بالجيزة أن الدور من اعرق دور التربية والرعاية بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه تابع لوزارة التضامن الإجتماعي ويهدف إلى تقديم الخدمة للأبناء على جميع مراحل السن.

وأضاف رجب خلال لقاء له على هامش تقرير لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه يتم تقديم جميع الخدمات والأنشطة لأبنائنا على مستوى عالي ومتطور، مشيرا إلى أن "كريمي النسب" هو اللقب الأفضل وليس الأيتام لأن وزيرة التضامن الإجتماعي هي أم وصانعة البهجة لأطفالنا.

وتابع  مدير عام دور التربية والرعاية الإجتماعية بالجيزة أنه يوجد مدرسة إبتدائي بدور التربية، والتعليم شئ أساسي، ووزيرة التضامن تنادي دائما بالتعليم وهناك من وصل إلى الجامعات .

وأشار رجب إلى أن هناك مبنى أنشطة كامل به الموسيقى والحاسب الآلي ومسرح ناطق وأفلام هادفة لتحسين السلوك وتنميته إضافة إلى وحدة الدعم النفسي ووحدة دمج أسري.
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي