مدير دور رعاية: وزيرة التضامن أم وصانعة البهجة لـ كريمي النسب.. فيديو





وأضاف رجب خلال لقاء له على هامش تقرير لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه يتم تقديم جميع الخدمات والأنشطة لأبنائنا على مستوى عالي ومتطور، مشيرا إلى أن "كريمي النسب" هو اللقب الأفضل وليس الأيتام لأن وزيرة التضامن الإجتماعي هي أم وصانعة البهجة لأطفالنا.





وتابع مدير عام دور التربية والرعاية الإجتماعية بالجيزة أنه يوجد مدرسة إبتدائي بدور التربية، والتعليم شئ أساسي، ووزيرة التضامن تنادي دائما بالتعليم وهناك من وصل إلى الجامعات .





وأشار رجب إلى أن هناك مبنى أنشطة كامل به الموسيقى والحاسب الآلي ومسرح ناطق وأفلام هادفة لتحسين السلوك وتنميته إضافة إلى وحدة الدعم النفسي ووحدة دمج أسري.

قال علي رجب مدير عام دور التربية والرعاية الإجتماعية بالجيزة أن الدور من اعرق دور التربية والرعاية بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه تابع لوزارة التضامن الإجتماعي ويهدف إلى تقديم الخدمة للأبناء على جميع مراحل السن.