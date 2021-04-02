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أخبار العالم

إيران والاتفاق النووي.. ما مدى فعالية دبلوماسية بايدن تجاه عدو أمريكا اللدود؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:50 ص
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محاولاتها لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بصفة متبادلة، حيث تسعى إدارة بايدن إلى اتخاذ المسلك الدبلوماسي مع طهران من أجل حل الخلافات العالقة بينهما.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إدارة بايدن لديها رغبة متحمسة ويائسة في نفس ذات الوقت، من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق بارااك أوباما.

وأضافت الصحيفة، أن تلك الرغبة الملحة لإدارة بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، جعلتها تتعامل مع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، على أنها مجرد اتفاقات عادية أو كما تصفه الصحيفة "سكب الماء البارد على الإنجاز الدبلوماسي الضخم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيرانيين، أدركوا أن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، ليست مجرد مكسبًا هائلًا لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة، بل هي تحالف إقليمي ضد عدو أمريكي عربي إسرائيلي مشترك وهو إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن طهران استوعبت أن اتفاقيات السلام تضفي الشرعية الدينية على السلام العربي مع إسرائيل، من خلال الإشارة إلى التراث الإبراهيمي المشترك للعرب واليهود.

وتابعت الصحيفة: "وبالتالي قامت إدارة بايدن بالابتعاد عن كل هذه التأكيدات من أجل إغراء الإيرانيين لإعادتهم إلى الاتفاق النووي، كما لا تروج الإدارة الأمريكية الحالية علنًا لتحالفات إقليمية ضد إيران مثلما فعلت الإدارة السابقة".

ولمحت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن قد لا تقدم على دعم المزيد من اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية، معللة بذلك عدم وجود مبعوث أمريكي خاص لهذا الغرض، مثل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أشرف على عمليات السلام العربية الإسرائيلية.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فإن إدارة بايدن اتخذت العديد من الخطوات تدل على سعيها لكسب ود إيران وعقد صفقة ناعمة معها، لكن من وجهة نظر إسرائيل، فإن تل أبيب محظوظة، لأن إيران لم تلتقط هذا الطعم.
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