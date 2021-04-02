جامعة حلوان في أسبوع.. برنامج محو الأمية تواصل عملها بـ منطقة كفر العلو.. ندوة حول مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان :

تواصل جهود تدشين برنامج محو الأمية في منطقة كفر العلو

تطلق معرض نسجية معاصرة بكلية التربية الفنية

نادي ريادة الأعمال ينظم ندوة مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي





شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بها، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.













دشن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فصلين آخرين ضمن برنامج محو الأمية في نادي كفر العلو، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي لتوفير مكان للدارسين الأميين بهدف محو أميتهم، ليصل عدد الفصول التي تم افتتاحها بالنادي حتى الآن الى أربعة فصول دراسية، يأتى ذلك في ضوء دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.





كما تم إنهاء إجراءات افتتاح الفصول وفقا للبروتوكول المبرم مع جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال التعاون مع الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان، و الدكتور أحمد عبد الرشيد الأستاذ بكليه التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا و المنسق والمشرف العام للمشروع .









نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "نسجية معاصرة" لطلاب الفرقة الأولى والثالثة، بقاعة الشهيد أحمد بسيوني ، و تناول موضوع المعرض الاتجاه التكعيبي، فالواقعية التكعيبية لا تهتم بمجرد ظواهر الأشياء حيث قام الاتجاه التكعيبي بإدخال مجموعة صور فى صورة واحدة، فقد كان ينظر الفنان من اليمين، اليسار، من فوق و أسفل فى وقت واحد، لذلك فمجموعة المسطحات الناتجة من مثلثات و مربعات و مثلثات وأقواس وأنصاف دوائر هي ملخص اللقطات المتراكمة عند النظر للشيء الواحد من عدة زوايا و جمعها فى صورة واحدة .









نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ، حاضر في الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار بالغرفة.





أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية التحول الرقمي في ظل التوجه العام للدولة وهو ماينعكس بدوره على الوظائف وسوق العمل، حيث يتطلب ذلك تفكيرًا استراتيجيًا يعتمد على الابتكار والإبداع، بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل ما من شأنه أن يجذب المبتكرين والقادرين والمبدعين على إضافة قيم جديدة من خلال الأفكار والخبرات وتنوع الابتكار والاسهامات.





وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة إلى أن سوق العمل مؤخرًا تغير بشكل كبير وأصبح يعتمد على الرقمية التي تساهم في توفير الوقت والجهد وكسر البيروقراطية، وهو ماتسعى الجامعة لتحقيقه في كافة جوانبها، واكساب خبراته لطلابها وأساتذتها.





وأوضحت الدكتورة ايمان ابو طالب أن الندوة تناولت العلاقة بين التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومستقبل الوظائف وكيفية تحويل المشاكل إلى فرص حقيقية لحل المشكلات على المستوى المحلي وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة فى سوق العمل المصرى للشباب.





وأكد الدكتور محمد خليف أن نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان يلعب دورًا هامًا فى ذلك من خلال إعداد وتأهيل الشباب ليصبحوا كوادر تستطيع انشاء الشركات الناشئة، كما أبرز أهمية دور أعضاء هيئة التدريس المؤهلين في توجيه الطلاب بالجامعة من خلال غرس فكر ريادة الأعمال داخل الطلاب من خلال العمل الرقمى حتى يصبح لمصر كوادر مؤهلة تتمكن من تصدير الخدمات الرقمية بصفة عامة والمبتكرات المصرية بصفة خاصة .





وأكد مقولة: ( لا وجود لمن لم يستوعب الفرصة ) والفرصة هنا الوظائف المستقبلية و مجالات العمل التى يحتاجها سوق العمل ويتم ذلك من خلال تكوين فرق عمل من جميع تخصصات كليات الجامعة وطرح أفكار ريادية جديدة ودعمهم بالدورات التدريبية والتشجيع الدائم.





وتم الاتفاق على إجراء مقابلة بين المسئولين بنادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مبادرات لبحث سبل توفير فرص تدريب لطلاب الجامعة خلال الدراسة لاستيعاب فرص الوظائف المستقبلية التى تتماشا مع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ليكونوا رواد أعمال.





والاتفاق على تنفيذ ندوات ومبادرات تتناول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم عن طريق البرنامج الناطق للاعاقة البصرية ولغة الاشارة للإعاقة السمعية .



