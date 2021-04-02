وليد سليمان يحتفل بعيد ميلاد سعد سمير: كل سنة وأنت طيب يا أبو الرجولة

هنأ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي،زميله بالفريق سعد سمير بعيد ميلاده الـ ٣٢.

ونشر وليد سليمان،صورة له برفقة سعد سمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنه وانتا طيب يا سعد وعقبال مليون سنه يا صديقي ويارب تحقق كل ما تتمناه يا ابو الرجوله".

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم امس، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.



وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تقام غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا