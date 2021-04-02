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في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:58 ص
اسماء محمد
نحتفل في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بـ يوم اليتيم والهدف منه القاء الضوء على هؤلاء الأطفال وحث أفراد المجتمع على القيام بدورهم تجاههم، وقد يخطئ البعض في التعامل مع الاطفال الايتام بأسلوب يسبب لهم المزيد من المتاعب والالام النفسية دون قصد .. لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح للتعامل مع الأيتام بشكل مثالي وذلك وفقا لما جاء في موقع " Daily monitor ".

- الطفل الذي فقد والديه للتو يكون حساسًا إنه يكافح أكثر مما تتخيله الوحدة وفكرة أنهم لن يروا والديهم أبدًا مرة أخرى أمر مفجع ومؤلم جدا لهم إذا كنت تتعامل مع أي طفل آخر فقد والديه أو احدهما للتو ، فخذ وقتًا لفهم شخصيته حتى تتمكن من التعامل معه بشكل صحيح ، فبعض الأطفال أن يتصالحوا مع الوضع بعد أسبوع أو شهر بينما قد يستغرق آخرون وقتًا أطول.
- الأيتام حساسون جدا يمكن لأي شيء أن يفتح الجرح ويذيهم سواء عن قصد أو لا ، أعتذر سريعًا قبل أن تتغلغل هذه الكلمة.
- لا تسمح لليتيم بالتفكير بعمق في بعض الأشياء أو العبارات السيئة التي قالها له المعلم أو أي شخص آخر ".
- إذا كنت تريد مساعدة هذا الطفل ، فيجب عليك التأكد من عدم عزله من قبل أطفالك أو زوجتك، وعامل جميع الأطفال بالطريقة نفسها. 
- إذا كان الطفل اليتيم صغيرًا دعه يناديك أبي أو يناديكي أمى ولا تدعهم يشعرون ابدا بالفرق بين طفلك وبينهم.
- لا تجبرهم على مناداتك بـ أبي أو أمى إذا لم يرغبوا في فعل هذا، بعض الأطفال يشعروا كأنك تسيء إلى منصب والديهم "هناك دائمًا ثقب في قلب كل يتيم ، لا تحاول إجبار نفسك".
- اصطحبهم لاستشارى نفسي محترف حيث أن بعض الأطفال مدفونون في الشعور بالوحدة لدرجة أنهم قد يفشلون في الانفتاح بغض النظر عما تفعله لتقريبهم.
- تجنب التحدث في أي شيء قد يدفعهم للتفكير في الماضي، وإذا تحدثت عن والديهم الراحلين فلا تتحدث عنهم بسوء ، فقط شارك الذكريات الحلوة فقط، ويهتم الطفل فقط بالحفاظ على الذاكرة الجميلة وليس السيئة.
- لا تكن لئيمًا معهم ، إذا لم تستطع مساعدة اليتيم فلا تؤذيه فالحقيقة أن لا أحد يختار أن يكون يتيمًا.
- في بعض الأحيان قد يمزح اليتيم بشأن حاله ولكن احرص على عدم المضي في هذا الطريق خاصة إذا كان والداك لا يزالان على قيد الحياة.
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