لون واحد وجمال ساحر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لموكب الملوك.. شاهد



واجرت نائب المحافظ جولة بنطاق احياء السيدة زينب ومصر القديمة مؤكدة أنه تم انشاء تابلوه زراعى من الورود والازهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهر جمالى بخط السير، كما تم رفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب رفع كفاءة البلدورات وتم تقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور.



نافورة فم الخليج



كما أشارت إلى تنفيذ اعمدة انارة مصممة بشكل كلاسيكى إلى جانب دهان باقى اعمدة الانارة المارة بالمسار وصيانتها كما اوضحت انه تم تركيب الجرانيت امام معهد الاورام فضلا عن رفع كفاءة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج.



مجرى العيون

وأكدت انه تم رفع جميع الاشغالات بسور مجرى العيون بالإضافة إلى تجميل وتنظيف مجرى النيل و رفع اى مخلفات او اشغالات من جانبى نهر النيل.



الأرصفة والاشغالات



و اضافت انه تم الانتهاء من اعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات .



لون واحد

كما تم توحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال واسوار المدارس بالميادين.



كما اشارت نائب المحافظ إلى انه تم مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير



وقد تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية.



واضافت إلى انه ضمن الانجازات الواقعة بخط السير «تطوير كوبرى المانسترلى» بنطاق حى مصر القديمة وهو يقع ايضا بخط سير مسيرة المومياوت الملكية.





السحيلة وكوم غراب



كما اوضحت انه ضمن تطوير خط السير قد تم ازالة المناطق العشوائية الواقعة بخط السير «السحيلة وكوم غراب» إلى جانب رفع اى محطات مناولة بهذه المنطقة.



وقد تم تنفيذ اعمال التطوير خلال وقت وجيز من خلال عمل جاد استمر ليل نهار، وتمت جميع الاعمال بقيادة واشراف نائب المحافظ وبالتعاون مع الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب مع مجموعة عمل جادة من المنطقة الجنوبية بمتابعة العميد ماجد فوزى من مكتب مشروعات المنطقة الجنوبية و اسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقةالجنوبية.



ممشى سياحى



كما تم تطوير بحيرة عين الصيرة من خلال إنشاء إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط البحيرة ، بعد تدبيشها وتطهيرها بطل 2 كيلو متر ، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع



22 مومياء



جدير بالذكر ان هذا الحدث العالمى سوف يسير عبر موكب ملكى ضخم يليق بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ويأتى هذا فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.



يذكر ان الموكب سوف يجوب شوارع المحروسة فى مشهد مهيب وانه سوف يبدأ من التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار بالسيدة زينب ومرورا بمنطقة مصر القديمة وصولا إلى متحف الحضارات حيث مكانها الدائم.

وشددت جيهان لـ صدى البلد على خروج الحدث أمام العالم بشكل راقٍ عالمى، يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.كوبرى المانسترلى