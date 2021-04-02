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الجمعة 02 أبريل 2021 - 24 : 01 م
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أخبار العالم
العراق..زعيم شيعي يهدد أمريكا باستهداف قواعدها العسكرية بالبلاد
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:19 ص
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قسم الخارجي
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