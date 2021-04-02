النائب العام الإسرائيلي يحذر: تل أبيب بدون وزير عدل لأول مرة

تناول الإعلام العبري اليوم الجمعة تفاصيل الأزمة الكبيرة التي تمر بها إسرائيل والتي حذر منها النائب العام الإسرائيلي مسبقًا وهي عدم تعيين وزير عدل ثابت بتل ابيب.





وانتهت امس الفترة التي منحت لرئيس "كاحوال لافان" بيني جانتس لشغل منصب وزير العدل حيث شغله بشكل مؤقت بعد ترك الوزير السابق افي نيسكورن المنصب، ولم يتم تعيين وزير ثابت لوزارة العدل حتى الان وأصبحت إسرائيل بدون وزير عدل لاول مرة.





وقال موقع i24news الإسرائيلية أنه نظرا لعدم وجود حاليا وزير عدل يشغل المنصب، فانه من غير الممكن دفع تشريع قوانين حكومية عن طريق اللجنة الوزارية للتشريع، لانه في العادة وزير العدل هو الذي يرأس اللجنة ايضا لا يمكن منح عفو للسجناء، تسليم مجرمين الى الخارج وحتى لا يمكن عقد جلسة المجلس الامني المصغر لان وزير العدل هو جزء من المجلس بحسب القانون.





وفي رسالة وداع وجهها جانتس امس الى العاملين في وزارة العدل والقضاء اتهم نتنياهو بالمسؤولية على عدم تعيين وزير ثابت.





ووجه النائب العام الإسرائيلي افيحاي مندلبيت رسالة يطالب بها نتنياهو ورئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس بالعمل على تعيين وزراء ثابتين خصوصا في وزارة القضاء وذبك قبل اسبوع من ترك جانتس لمنصب وزير العدل.





وحذر النائب العام الإسرائيلي قائلًا:"وضع فيه وزارة العدل والقضاء بدون وزير يشغل المنصب تلحق ضررا كبيرا بعمل الوزارة وعمل الحكومة، الوضع الذي به دولة اسرائيل بدون وزراء، وبدون وزير عدل، هو وضع استثنائي وغير عادي وخطير من الناحية السلطوية".