برلمانية: مدينة الدواء ستحقق انطلاقة كبرى لمصر فى عالم الصناعات الدوائية المتقدمة





أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية يؤكد استمرار الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مختلف المجالات وستحقق انطلاقة كبرى لمصر فى عالم الصناعات الدوائية المتقدمة مشيرة الى الاهمية القصوى لدخول مصر فى مجال الصناعات الدوائية.





وأعربت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الادوية وفتح آفاق متعددة امام تصدير الدواء المصرى لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى لاعطائه اولوية قصوى لتطوير وتحديث ملفى الصحة والتعليم



