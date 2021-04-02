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برلمان

برلمانية: مدينة الدواء ستحقق انطلاقة كبرى لمصر فى عالم الصناعات الدوائية المتقدمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:34 ص
مدينة الدواء المصرية
مدينة الدواء المصرية
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فريدة محمد

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية يؤكد استمرار الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مختلف المجالات وستحقق انطلاقة كبرى لمصر فى عالم الصناعات الدوائية المتقدمة مشيرة الى الاهمية القصوى لدخول مصر فى مجال الصناعات الدوائية.

وأعربت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الادوية وفتح آفاق متعددة امام تصدير الدواء المصرى لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى لاعطائه اولوية قصوى لتطوير وتحديث ملفى الصحة والتعليم 

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان هناك العديد من الإنجازات والمشروعات والمبادرات القومية التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الصحة خلال ال 6 سنوات الماضية وتحديدًا منذ أن تولي الرئيس السيسى مقاليد نظام الحكم بعد نجاحه فى وضع رؤية استراتيجية مُتكاملة ومُحددة للاهتمام بتطوير قطاع الصحة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري معتبرة مدينة الدواء بانها واحدة من أهم المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا خاصة انها تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، ومُزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء وستكون مركزًا إقليميًا كبيرًا فى عالم  يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية العملاقة.
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