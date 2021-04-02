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تعليم

خبير تربوي: وجود رقابة على المحتويات التعليمية للمؤسسات الخاصة يعود بالنفع على جميع الأطراف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:59 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي: إن وجود ضوابط لكافة المحتويات التعليمية التي تقدم للطلاب، من المؤسسات الخاصة أو الحكومية، تساهم في توحيد الثقافة والفكر لدى هؤلاء الطلاب ، ولتحقيق التكافؤ بين خريجي هذه المؤسسات.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بذلك سيتم وضع توصيف دقيق للمقررات الدراسية ، بحيث تتضمن نواتج التعلم المستهدفة والمراجع والكتب الدراسية، وكذلك أساليب طرح هذه المقررات الدراسية للطلاب ، فجميع هذه الأمور عند تحقيقها تحقق المساواة بين خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية ، دون وجود أي اختلاف بين المؤسسات الحكومية أو الخاصة .

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وأضاف "فتح الله" إنه سيكون هناك رقابة على ماتم وضعه من مقررات دراسية ، وما يتم تدريسه بالفعل للطلاب ، وهل  من خلال وجود متابعة مستمرة ورقابة وإشراف من قبل المسؤلين ، لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في سوق العمل المحلي والدولي .


وأشار إلى أن الاستفادة ستعود على الخريج وعلى المؤسسة أيضا ، حيث إن هذه الجامعات والمعاهد ستحصل على الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون الشهادات التي تمنحها لخريجيها معادلة ومساوية لأي شهادة أخرى من قبل الجامعات الحكومية دون وجود أي اختلاف بينهما .


ونوه إلى أنه من الممكن أيضا اعتماد الشهادات التي يتم تقديمها "أونلاين" والتوسع في التعليم الإليكتروني ، بالنسبة للجوانب التي لا تحتاج إلى ممارسة عملية، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، واستغلال هذه الإمكانات الحديثة في العملية التعليمية ، بحيث يكون النفع عائدا على  الطالب والمؤسسة من خلال تقديم شهادات معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
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