أفريقية النواب تثمن التكليفات الرئاسية بإرسال مساعدات طبية لـ بوروندى





ثمنت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن باصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية مُحمَّلة عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندى





وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب فى بيان له اصدره اليوم ان مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تقدم كل الدعم والمساندة للأشقاء الافارقة بمختلف دول القارة السمراء موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسى الذى أرسى نهجًا جديدًا فى دعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والدول الافريقية





وأكد الدكتور شريف الجبلى ان السياسات المصرية بقيادة الرئيس السيسى تجاه القارة السمراء اصبحت تحظى بتأييد واحترام كبيرين من الزعماء والقادة والحكومات والشعوب الافريقية متوقعًا ان تشهد السنوات القليلة القادمة مرحلة جديدة من نمو العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها بين مصر ومختلف الدول الافريقية





وكانت طائرة النقل العسكرية المصرية قد اقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار «بوجمبورا الدولى» ببوروندى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى.



