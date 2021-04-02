الرعاية الصحية بالشيخ زايد: الطفل اليتيم يعيش في عصر ذهبي.. فيديو

قالت الدكتورة سحر فؤاد ، مدير الرعاية الصحية بالشيخ زايد ، إنه بالتزامن مع "يوم اليتيم " وجهت الدولة لتحرك فرق مبادرة " 100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التقزم والسمنة والأنيميا ، بدور الأيتام .





وأضافت سحر فؤاد ، خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز ، أن المبادرة تستهدف تفعيل جانب صحة المرأة للعاملين بدور الأيتام، من خلال تعليمهم كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.





وتابعت أن مبادرة "100 مليون صحة مبادرة عظيمة وصلنا بيها لكل مكان ، وأثرها واضح جدا ، من خلال تفادي الكثير من المشاكل الصحية .





وأردفت: 100 مليون صحة أفضل مبادرة اتعملت للإنسان المصري ، واحنا في عصر ذهبي للصحة المصرية .





وأكدت استمرار المبادرة ، ومتابعة صحة الأطفال ، من خلال مبادرة " أطفال مصر " ، للكشف على جميع أطفال المدارس ، إلى جانب حملات شلل الأطفال التي وصلت لكل بيت ، مشيرة إلى الدعم الصحي الكامل من الدولة المصرية للمواطن ، وتوافر الأدوية بشكل كامل .



