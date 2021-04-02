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منوعات

بعد 8 سنوات من اصطدامها بسيارة.. وفاة فتاة شابة بشكل مأساوي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:28 م
وفاة فتاة شابة بشكل
وفاة فتاة شابة بشكل مأساوي
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يارا زكريا
توفيت فتاة شابة لم تتعدى الـ 20 عامًا من عمرها بشكل مأساوي نتيجة مضاعفات إصابتها في حادثة تصادم سيارة منذ 8 سنوات بمقاطعة يوركشاير الإنجليزية.    

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية أصيبت إيمي لين رينارد بمضاعفات دماغية بعد الحادث الذي وقع قريبًا من مسار السيارت على أحد الطرق السريعة نوفمبر 2011 م.

ووفقًا للتحقيقات عانت الفتاة من شلل رباعي وصرع نتيجة الحادثة وكانت تخضع لرعاية تامة بعد الحادثة حتى وفاتها بسبب المضاعفات كما أكد تقرير الطب الشرعي.   
 
وقالت الأم وهي تتذكر الحادثة: «كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط وقت الحادث، وكانت نشطة للغاية وتحب الرقص والفن والعزف على الجيتار قبل الاصطدام ولطيفة وكريمة». 

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