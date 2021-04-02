بعد 8 سنوات من اصطدامها بسيارة.. وفاة فتاة شابة بشكل مأساوي

توفيت فتاة شابة لم تتعدى الـ 20 عامًا من عمرها بشكل مأساوي نتيجة مضاعفات إصابتها في حادثة تصادم سيارة منذ 8 سنوات بمقاطعة يوركشاير الإنجليزية.





وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية أصيبت إيمي لين رينارد ب مضاعفات دماغية بعد الحادث الذي وقع قريبًا من مسار السيارت على أحد الطرق السريعة نوفمبر 2011 م.





ووفقًا للتحقيقات عانت الفتاة من شلل رباعي وصرع نتيجة الحادثة وكانت تخضع لرعاية تامة بعد الحادثة حتى وفاتها بسبب المضاعفات كما أكد تقرير الطب الشرعي.

وقالت الأم وهي تتذكر الحادثة: «كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط وقت الحادث، و كانت نشطة للغاية وتحب الرقص والفن والعزف على الجيتار قبل الاصطدام ولطيفة وكريمة».



