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فن

راندا البحيري تتألق بالأخضر في أحدث ظهور لها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة راندا البحيري أحدث إطلالتها من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت البحيري بفستان سوارية باللون الاخضر تميز بقصة عصرية ملفتة للانظار،كما اعتمدت شعرها البني مجعدا،ومن الناحية الجمالية فأعتمدت مكياج ترابي رقيق.

وكانت اعلنت الفنانة راندا البحيري عن اطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي اول منصه عربيه بجهود ذاتى وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج  عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم. 

وتضم المنصة باقه من اهم المبدعين في الكتابة والتصوير والاخراج. 
  
وبدات المنصة بعرض مجموعة  مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميديه من بطولة الفنان أسامه عبد الله و محمد بريقع ومن تأليف محمد عبد التواب و عمرو سكر و كريم سعد إخراج عادل رضوان وإنتاج شركتي نيو إيدج و كايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام علي الإنتاج راندا البحيري. 

Cairo time تعتبر هي منصه عربيه وتعتبر الوحيده التي تبث محتواها بتقنيه 4k. 
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