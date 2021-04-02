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رياضة

وزير الرياضة وسفير جورجيا يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بقطاع الشباب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع ألكسندر نالبندوف سفير دولة جورجيا لدي القاهرة، لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال برامج من شأنها تعزيز التعاون بقطاع الشباب في كلا البلدين. 

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون مع دول العالم للاستفادة من خبراتهم في تطوير القطاعين الشبابي والرياضي، منوها بأن القيادة السياسية فتحت آفاق جديدة للتعاون مع كل دول العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة جورجيا التي تتمع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية، وكذا تبادل الثقافات بين شباب البلدين.

من جانبه أعرب سفير دولة جورجيا عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في مجال الشباب، مؤكدًا أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة في مجال الشباب، ويمكنهما تحقيق تقدم بهذان القطاعين الهامين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.

واختتم حديثه قائلا:"إن مصر أصبحت لها دورًا إيجابيًّا كبيرًا بين دول العالم، وهذا جعلنا نؤكد على ضرورة التعاون في مختلف المجالات الأخرى".
 
حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، رضا صالح مدير عام الإدارة العلاقات العامة والخارجية بالوزارة، وممثلين من سفارة دولة جورجيا بالقاهرة.
وزير الرياضة وسفير جورجيا يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بقطاع الشباب
وزير الرياضة وسفير جورجيا يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بقطاع الشباب
وزير الرياضة وسفير جورجيا يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بقطاع الشباب
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