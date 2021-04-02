الطيران العماني يصدر تنبيهًا حول موعد الرحلات

أصدر الطيران العماني في حسابه الرسمي عى "تويتر" تنويه حول موعد إقلاع الرحلات.





و قال الطيران العماني وفقا لما ذكرته الشبيبة أن :"الرحلات سوف تقلع في موعدها المحدد ، و سيسمح للمسافرين من سلطنة عمان ممن لديهم رحلات في الفترة المسائية بالتوجهإلى المطار ،و قد يطلب منهم إبراز نسخة مطبوعة من تذكرة السفر أو نسخة إلكترونية بالإضافة إلى أية و ثائق مرتبطة بالسفر خلال تنقلاتهم ، لذا فإنه من الضروري حمل هذه الوثائق معهم خلال هذه الفترة".





وكانت قد ذكرت الأرصاد الجوية العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر" درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة ليوم أمس.



