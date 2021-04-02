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أخبار العالم

الطيران العماني يصدر تنبيهًا حول موعد الرحلات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:58 ص
الطيران العماني
الطيران العماني
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أمينة الدسوقي
أصدر الطيران العماني في حسابه الرسمي عى "تويتر" تنويه حول موعد إقلاع الرحلات.

و قال الطيران العماني وفقا لما ذكرته الشبيبة أن :"الرحلات سوف تقلع في موعدها المحدد ، و سيسمح للمسافرين من سلطنة عمان ممن لديهم رحلات في الفترة المسائية بالتوجهإلى المطار ،و قد يطلب منهم إبراز نسخة مطبوعة من تذكرة السفر أو نسخة إلكترونية بالإضافة إلى أية و ثائق مرتبطة بالسفر خلال تنقلاتهم ، لذا فإنه من الضروري حمل هذه الوثائق معهم خلال هذه الفترة".

وكانت قد ذكرت الأرصاد الجوية العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر" درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة ليوم أمس.

و قالت الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس كانت في دماء و الطائيين و بلغت 41.1 درجة ، بينما سجلت سيق أدنى درجة حرارة و بلغت 15.8 درجة.
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