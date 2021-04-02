مارس الدم.. حصيلة حوادث الشهر الثالث من 2021 بسوهاج.. شاب يذبح شقيقته وزوجة تحرق زوجها وقطاري طهطا يغيمان بالحزن على سماء المحافظة

شهدت محافظة سوهاج عدة وقائع منذ بداية شهر مارس وحتى نهايته، لم يتخيل المواطنين أن يسمعوا عنها في بلادهم أبدًا، حيث شاهدوا من يقتل شقيقته ومن يقتل زوجته ومن تحرق زوجها وغيرها الكثير، وفي السطور التالية تحصر لكم "صدى البلد" أبرز تلك الحوادث.





كانت قد لقيت فتاة عزباء في بداية العشرينات من عمرها، مصرعها على يد شقيقها لشكه في سلوكها، بمنطقة السماكين قبلي بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسماع صوت ضجيج وصراخ من منزل القتيلة ثم رؤية دماء تسيل من أسفل الباب حتى الشارع.





وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة فتاة عشرينية غارقة بالدماء، واثبتت التحريات الأولية وجود خلافات بينها وبين شقيقها قبل العثور على جثتها بساعة واحدة.





تم ضبط المتهم عقب إبلاغ والدته عنه واتهامه بقتل نجلتها، وتم احتجازه لحين العرض على النيابة العامة للتحقيقات.





ليتفاجئ عقب ذلك أهالي مركز سوهاج بمصرع (محمد. ح. ع - ٥٥ عامًا - عامل)، جريحًا ثم محروقًا؛ إثر إشعال زوجته النيران بمنزل زوجيتهما عقب تعديها عليه بالضرب بآلة حديدية بالرآس.





وبالانتقال والفحص تبين وفاة مالك الشقة بداخلها بحروق نارية ٩٠ % وعقب معاينة الجثة تبين وجود جرح رضي غائر بفروة الرآس وأخر طعني أعلى الخصية.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وأثبتت التحريات الأولية وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المدعوة (خيره. ص. ص - ٥٥ عامًا - ربة منزل)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها واعترافها بارتكاب الواقعة.





اصبحت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة تشهد عدة وقائع تدل على تدني المستوى الأخلاقي والإجتماعي والعلمي لدى بعض أهلها وابناءها وسكانها، حيث يرتكب اشخاص من بينهم أبشع الجرائم بحجج واهية، حيث شهد مركز جرجا جنوبي سوهاج، واقعة العثور على جثة طفلة عثر عليها الأهالي داخل منزل مهجور، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، ليكتشفوا أنه مُبلغ باختفاءها وأنها لقيت مصرعها على يد نجل عم والدها؛ كي يسرق قرطها الذهبي ويُبيعه ليشتري بثمنه مادة الشابو المُخدر التي كان محجوزًا بإحدى المصحات؛ كي يُشفى من إدمانها إلا أنه سرعان ما عاد لتعاطيها عقب خروجه من المصحة بشهرًا واحدًا.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل منزل مهجور بناحية نجع العصارة بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة بها جرح طعني بالصدر وأخر بالبطن، وبالتحريات تبين أنه مُبلغ من المدعو (عيد. ع. ن - ٣٦ عامًا - ويقيم دائرة المركز)، باختفاءها، حيث انها نجلته وتدعى (ندى - وتبلغ من العمر 8 سنوات - تقيم بناحية نجع العصارة)، وعند معاينة الجثة تبين عدم وجود قطرها الذهبي في أذنيها.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحق جنائي بقيادة اللواء عبد الحميد ابوموسى، مدير إدارةالبحث الجنائي، وتم كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها (أحمد. ش - 23 عامًا - عاطل - ويقيم بذات الناحية)، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه إثر بارتكاب الواقعة؛ لسرقة قرطها الذهبي، ثم طعنها بواسطة "سكين" في الصدر والبطن، وغطى جثتها ب"قش" داخل المنزل المهجور الذي عٌثر عليها فيه.









كما قررت النيابة العامة حبس موظف قتل زوجته عمدًا في قرية الجريدات بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة (مريم. ح - ٣٢ سنة - ربة منزل - وتقيم بقرية الجريدات دائرة المركز)، جثة هامدة داخل شقتها.





وأثبتت التحريات وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها (محمد. ع - ٤١ عامًا - موظف - ويقيم بذات الناحية)، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتله زوجته عن طريق كتم أنفاسها بعد أن أبرحها ضربًا بعصاه على رأسها؛ وذلك لرفضها زواجه عليها من ابنة عمه.





لتُختتم حوادث شهر مارس بمحافظة سوهاج جنوب صعيد مصر بحادث قطاري قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا شمالي الإقليم، والذي فقدت محافظة سوهاج على إثره عشرات الأرواح ومئات الإصابات، لتكن هي الواقعة الأكبر التي تُطيح بالحزن إلى قلوب مواطنو قرى ومراكز سوهاج بل وجميع أهالي وابناء محافظات الصعيد.





حيث جاءت غيمة سوداء تعلو سماء جنوب الصعيد بعد هذه الواقعة لعدة أيام وخيم الحزن في البيوت بعد إصابة أكثر من ٢٠٠ شخص، وإصابة اكثرهم بإصابات بالغة تصل إلى حد العجز، كما فقد الأهالي من ابناءهم ١٨ شابًا بحسب تقرير النائب العام.



