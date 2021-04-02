رئيس جامعة حلوان : تدشين فصول محو أمية لأهالي كفر العلو





دشن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عدة فصول تعليمية ضمن برنامج محو الأمية في نادي كفر العلو بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي لتوفير مكان للدارسين الأميين بهدف محو أميتهم، يأتى ذلك في ضوء دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولى إهتمامًا كبيرا بالعمل المجتمعي وبالمشاركة فى دعمه وتنوع صوره وأشكاله وإحياء فعالياتة باستمرار وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية و الواقعية التى تخدم المواطنين وأسرهم وتعمق شعورهم بالانتماء وتتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا من دور الجامعة الفاعل فى تنمية المجتمع، وخاصة تعليم المواطنين ومحو أميتهم و الذى يعد أحد الروافد الهامة الداعمة لبناء شخصية المواطن المصري والارتقاء به وتحريره من قيود الأمية وتبعاتها المأسوية وتثقيفه ومساعدتة على المضي قدمًا نحو تطوير ذاتة ما من شأنه أن يعود على بيئتة ومجتمعه والمجتمع كله بالخير والنماء ، في ضوء خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 .





وتمت اقامة فصول محو الامية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سناء حجازي مديرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة .





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وقد كما تم إنهاء إجراءات افتتاح الفصول وفقا للبروتوكول المبرم مع جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال التعاون مع الأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان، والدكتور أحمد عبد الرشيد الأستاذ بكليه التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا و المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان .











