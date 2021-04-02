وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم





حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي تناول وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر"، في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم،





كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.





ومن المقرر أن تشهد فاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلي توزيع جوائز على الأبناء في أجواء يسودها البهجة والسرور.