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أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبد الوكيل أبو القاسم

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي تناول وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر"، في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، 

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور  التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.

ومن المقرر أن تشهد فاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلي توزيع جوائز على الأبناء في أجواء يسودها البهجة والسرور.
وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم
وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم
وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم
وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم
وزيرة التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر.. وتتناول الإفطار مع 500 طفل يتيم
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