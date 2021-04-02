ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد فيديو مضايقة السائحات.. عقوبة المتهم تصل لغرامة 10 آلاف جنيه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:00 م
عقوبة مضايقة السائحين
عقوبة مضايقة السائحين
Advertisements
أحمد أيمن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بمضايقة بعض السائحات ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات الفيديو وتمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور، حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرغبته فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فما هي عقوبته؟

عقوبة مضايقة السائحين
وفي هذا السياق، وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى وافق عليه مجلس النواب السابق، عدة عقوبات للحفاظ على الآثار وحماية السائحين من المضايقات من خلال وضع عقوبة رادعة لمن يفعل ذلك.

وعاقبت المادة 53 من القانون كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمي

بالتعاون بين السياحة والاتصالات.. خطة لإنشاء (موبايل أبليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين بمصر

غرامة مليون جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر تجار الآثار

بعد تصريحات وزير التعليم..الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش فى الامتحانات

بعد انتشار الفيديو .. الداخلية تضبط عاملا يتعرض للسائحات بالأهرامات

ترشيحاتنا

انفصال 6 عربات من قطار القاهرة - أسوان دون خسائر

قبل الانطلاق بـ 24 ساعة .. كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية

روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان

حكم من ترك صلاة الجمعة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 إبريل 2021

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام