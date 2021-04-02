بعد فيديو مضايقة السائحات.. عقوبة المتهم تصل لغرامة 10 آلاف جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بمضايقة بعض السائحات ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.





نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات الفيديو وتمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور، حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.





وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرغبته فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فما هي عقوبته؟





عقوبة مضايقة السائحين