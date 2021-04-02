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سيارات

فورد إف FORD F150 الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:28 م
فورد إف FORD F150
فورد إف FORD F150 الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي
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اشرف عطية
تعمل شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية هذة الفترة على أكبر تغيير في تاريخ F-150 الممتد لـ 73 عامًا، وهو طرح نسخة كهربائية بالكامل للبيك أب الأعلى مبيعًا في أمريكا، مع استهداف بدء الإنتاج في النصف الأول من 2022.

تستعد العديد من شركات السيارات لإطلاق موديلاك بيك أب كهربائية خلال العامين القادمين، أهمهم همر الجديدة بقوة 1000 حصان وريفيان R1T، وتيسلا سايبرتراك، كما أعلنت لوسيد موتورز عن خطط لتطوير بيك أب كهربائية خلال الأعوام الستة القادمة.

أهم تغيير هو إغلاق الشبك الأمامي لعدم الحاجة إليه لتهوية المحرك الكهربائي مع وضع حروف FORD” كبيرة على المقدمة بشكل مماثل لإصدارات رابتر، كما وضع المصمم شريط LED ضوئي بين المصابيح الأمامية مع تحديث التصميم الجانبي بعض الشيء.

لمحت الصور التجسسية السابقة للشكل المحتمل للبيك أب الكهربائية، والآن نرى تصميمًا تخيليًا للبيك أب من اليوتيوبر TheSketchMonkey، والذي فضل الاتجاه المحافظ الهادئ في تصميم الخارجية.

تعتبر F-150 هي الشاحنة المفضلة في الولايات المتحدة على مدار 44 عامًا مضة ، فمنذ أن انطلقت للمرة الأولى وهى تمتاز بمعايير التميز والكفاءة بين جميع شاحنات المهام الخفيفة، وها قد حان الوقت لتقديمها الى منطقة الشرق الأوسط .


وتأتى شاحنة F-150 الجديدة كليًا بإطارات فولاذيًا فائق القوة ومدعمًا بالكامل بهيكل من سبائك الألمنيوم عالية المتانة مثل المواد المستخدمة في صناعة المركبات العسكرية.
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