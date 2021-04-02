مساعد وزير التعليم الأسبق : خضوع المؤسسات الخاصة لقانون تنظيم الجامعات يلغي فكرة الأفضلية بين الشهادات

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قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن تشكيل لجانا علمية للنظر في المحتويات العلمية التي تطرحها الجامعات والمعاهد الغير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، هدفها الأول تطوير هذه المحتويات والمقررات الدراسية التي تقدمها هذه المؤسسات التعليمية للطلاب .وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يجب خضوع جميع المؤسسات التعليمية سواء الجامعات الخاصة ، وكذلك المعاهد لقانون تنظيم الجامعات ، خاصة بعد زيادتها خلال الفترة الاخيرة ، لافتا إلى أنه عند وضع قانون تنظيم الجامعات عام 1972م لم يكن هناك جامعات خاصة أو معاهد ، لذلك تم تشكيل هذه اللجان للنظر في المحتويات العلمية التي تقدمها حاليا .وأضاف "مسعد" إن وضع جميع هذه المؤسسات التعليمية تحت مظلة قانون تنظيم الجامعات سيلغي فكرة الأفضلية بين الشهادات التي يحصل عليها الخريجين ، بحيث تكون قوة الشهادة الخاصة بهذه الجامعات مساوية للشهادات التي تمنحها الجامعات الحكومية دون تفضيل .ونوه إلى أن ذلك سيساعد الطلاب على الحصول على فرص عمل متساوية بعد التخرج دون النظر إلى الشهادة الحاصل عليها الطالب ، وهل هي حكومية أم خاصة ، فعند تعميم قانون تنظيم الجامعات على كافة المؤسسات التعليمية سيكون جميع الطلاب متساوون من حيث قوة الشهادة الحاصلون عليها .وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972مونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التي يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.