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محافظات

للحد من خسائر مربيين الدواجن والماشية.. تواصل فعاليات معرض فيتاجرو بالأقصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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شمس يونس

تواصلت اليوم فاعليات معرض "فيتاجرو" الأقصر في دورته الثالثة بالأقصر، والمقرر ختامها غدا بمرسى حبيبة. لخدمة المهتمين بالإنتاج الداجني والحيواني.

  يهدف المعرض إلي تطوير الإنتاج الداجني والحيواني في صعيد مصر من خلال مشاركة كبري الشركات والمصانع في هذا المجال.

وأكد محمد البنا منسق عام المعرض أن العام الجاري شهد مشاركة أعداد محدودة في ظل الاجراءات الوقائية، وبإشراف عام من إدارة الطب الوقائي بالأقصر.

وأكد البنا أن المعرض يشهد تواجد عدد من الشركات والمصانع العربية والدولية ، والمهتمة بتطوير الإنتاج الداجني، والحيواني. وبهدف الحد من استخدام الأعلاف المصنعة كيميائيا والتي تسبب خسارة فادحة للمربين خاصة داخل منطقة الصعيد .

أقيم  المعرض بحضور  كلا من: الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، والدكتورة أمل سعد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة عفاف عبد الباسط، مدير المعمل المرجعي بالأقصر، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر .
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