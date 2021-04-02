القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية الضباط الاحتياط على شهادات الاعتماد الدولية الأيزو " ISO"

نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتسليم شهادات الإعتماد الدولية الأيزو "ISO" لكلية الضباط الإحتياط والتى جاءت تتويجًا لإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية .





حيث حصلت كلية الضباط الإحتياط على شهادة مواصفة "جودة التعليم - جودة الإدارة - سلامة الأغذية - جودة الأمن والسلامة المهنية - جودة البيئة".





وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وأكد فيها أن كلية الضباط الإحتياط تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية متبعة كافة المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية .





حضر مراسم تسليم شهادات الإعتماد الدولية "ISO" مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ومدير كلية الضباط الإحتياط ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهة المانحة وممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.