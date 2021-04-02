نشرة أخبار العالم: تحذيرات عاجلة من النقد الدولي.. تفاصيل محادثة بوتين ومحمد بن سلمان.. واجتماع لـ إيران وأطراف الاتفاق النووي بمشاركة أمريكا قريبًا

روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات بعد حادث قطار تايوان

CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك بحدث مهيب

إيران توافق على عقد اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي بمشاركة أمريكا

صندوق النقد الدولي يحذر من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب جائحة كورونا





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة اليوم، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان





أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التعاون بين البلدين ضمن منظمة "أوبك +" للنفط.





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "تناول الطرفان موضوع أوبك+ خلال المحادثة. نحن نقدر الطابع الفعال والموثوق الذي يميز تعاوننا مع الرياض".





وأشار بيسكوف، إلى أنه تم إطلاع الرئيس بوتين، على الاتفاقيات في إطار منظمة أوبك+.





وكانت منظمة "أوبك+" خفضت إنتاجها من النفط بمقدار 9.7 برميل يوميًا منذ مايو العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا.





41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات بعد حادث قطار تايوان





ارتفاع عدد قتلى خروج قطار عن مساره شرقي تايوان عندما اصطدم بشاحنة إلى 41 شخصًا ولا يزال نحو 70 محاصرين وسط الحطام.





وتسبب الحادث في إصابة أكثر من 40، هو أسوأ كارثة بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.





وقالت إدارة الإطفاء إن القطار السريع الذي كان متجهًا من تايبه إلى تايتونج حاملا كثيرا من السياح في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة، خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال من هوالين.





وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.





وذكرت الإدارة أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا.





وتم بالفعل نقل أكثر من 40 إلى المستشفى، ويجري نقل مصابين آخرين، بينما لا يزال حوالي 70 محاصرين داخل عربات القطار.





وقالت الإدارة إنه تم إجلاء ما بين 80 و100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما شُوهت العربات من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن السلطات تشتبه في أن شاحنة ”لم تكن متوقفة بشكل صحيح“ انزلقت إلى مسار القطار. وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة بجوار القطار المتحطم.





ووقع الحادث في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد كنس المقابر التقليدي ويتردد السياح على ساحل تايوان الشرقي الجبلي.





CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك بحدث مهيب





ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن مصر تستعد لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، في موكب مهيب ينطلق غدا السبت.





وأوضحت القناة أن الموكب يضم مومياوات 18 ملكًا و4 ملكات من الأسرات السابعة عشرة حتى العشرين، اللتين حكمتا مصر بين عامي 3500 و3100 قبل الميلاد.





ونقلت القناة عن عالم المصريات ووزير السياحة الأسبق الدكتور زاهي حواس روايته عن واقعة اكتشاف المومياوات الملكية عام 1871، عندما كان أحد أفراد عائلة عبد الرسول التي احترفت سرقة المقابر الفرعونية يرعى بعض أغنامه في جبل يقع إلى الجنوب من معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر.





وأضاف حواس أن عنزة شردت عن القطيع فطاردها الراعي وعثر على مدخل مقبرة المومياوات الملكية، وعندما دخلها وجد نفسه أمام عدد كبير من توابيت الملوك وكنوزهم الذهبية.





وكتمت عائلة عبد الرسول سر المقبرة لمدة 10 سنوات إلى أن بدأت المومياوات والكنوز الفرعونية التي كانت بالمقبرة تظهر في عدة أماكن حول العالم، وتتبعت السلطات المصرية الأمر حتى توصلت إلى عائلة عبد الرسول والمقبرة، وقررت نقل ما تبقى من المومياوات والكنوز إلى القاهرة على متن سفينة تبحر في نهر النيل.





والعجيب أن سلطات الجمارك في القاهرة رفضت دخول المومياوات لأن كلمة "المومياوات" لم تكن مدرجة على قائمة الأشياء والبضائع المسموح بدخولها عبر الميناء، فسُجل دخولها باعتبارها "أسماك مملحة".





وأضافت القناة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر اليوم وسليل الفراعنة يكرم ملوك الفراعنة بعد نحو قرن ونصف من رفض دخول مومياواتهم القاهرة، حيث سيكون في استقبال موكب المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية في احتفالية فخمة يحضرها عدد كبير من الضيوف من جميع أنحاء العالم.





ويضم موكب المومياوات 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسرات 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالآتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس، نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.





ويخرج موكب المومياوات الملكية من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان، وميدان سيمون بوليفار، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.





وأطلقت وزارة السياحة والاثار فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية كما اطلقت حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.





إيران توافق على عقد اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي بمشاركة أمريكا





أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن مسؤولون أمريكيون سيشاركون الأسبوع المقبل في اجتماع بالنمسا مع كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر، إن الاجتماع سيضم مسؤولين من إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك محادثات مباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين.





من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه تم الاتفاق على استئناف الاجتماعات بشأن الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء المقبل.





وأضاف: "هدف المفاوضات هو الإسراع بوضع اللمسات الأخيرة لرفع العقوبات والتدابير النووية".





وأكد ظريف أنه لن يكون هناك لقاء بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، واصفًا ذلك بأنه "غير ضروري".





صندوق النقد الدولي يحذر من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب جائحة كورونا





حذر صندوق النقد الدولي، من أن عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى تآكل ثقة الشعوب في حكوماتها وبالتالي حدوث اضطرابات اجتماعية.





وقال الصندوق، في تقريره، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية "إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت (الجائحة) على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي".





وأضاف أن الجائحة كشفت النقاب أيضًا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر، محذرا من تداعيات طويلة الأمد، لا سيما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقرا.





ولفت الصندوق إلى أن الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل، منبها لضرورة توفير لكل فرد جرعة عادلة من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من قبل الحكومات، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد كوفيد-19.





وأوضح الصندوق، أن تفشي فيروس كورونا خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، ولكن مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق، كما أوصى التقرير بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه تحدّيات هائلة.