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برلمان

برلمانية تقرر تنظيم صالون «تحيا مصر» للتحاور في قضايا الوطن

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
 
أعلنت النائبة سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، عن تنظيم صالون "تحيا مصر" الثقافي، خلال الفترة المقبلة، بشكل دوري، بدعوة عدد من الخبراء السياسيين والحزبيين والشخصيات العامة، وذلك لاستعراض حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طوال السنوات السبعة الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة، وحجم التضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على بلادنا، والاستماع إلى وجهات نظرهم في الشؤون السياسية المختلفة، وفقًا للرؤى التي ستُبدى في الصالون السياسي، على أن تكون خطوة تثقيفية هامة.

وأوضحت "سلامة"- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن صالون "تحيا مصر" الثقافي، المقرر تنظيمه، سيكون بمثابة منصة نقاشية حول العديد من القضايا الهامة التي تهم مختلف فئات المجتمع المصري، 
والذي يأتي في إطار دورها تجاه بلدها خلال الفترة الراهنة التي تمر بها مصر.

 وأشارت "سلامة" إلى أن الصالون سيثري الحياة السياسية، و سيتيح فرصة كبيرة لعرض ومناقشة كل ما يشغل الشارع المصري، والرد على أسئلة  واستفسارات المواطنين، مشيرة إلى أن الصالون سيكون بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب و السادة المختصين، ويعلي من ثقافة الحوار، ويرسخ قواعد الديمقراطية.
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