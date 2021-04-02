توافد المواطنين على جبل الملح في بورسعيد.. فيديو

محافظة بورسعيد بالمعالم الجذابة التي تشد المواطنين لزيارتها وقضاء أوقات ممتعة بها، ومن أهمها





ورصدت "صدى البلد" بالبث المباشر، توافد عدد من المواطنين على جبل الملح، اليوم الجمعة الموافق 2 ابريل، في أجواء عائلية ورحلات سياحية داخل مصر.





جدير بالذكر، أن ملاحات بورسعيد أصبحت معلم سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية، لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.





وتنتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلسات تصوير عديدة من هذه الجبال البيضاء التي تشبه الثلوج، والتي من شأنها أبراز معالم مصر السياحية، والترويج لمدينة بورسعيد.





ويذكر أنه من فوائد الملح: سحب الطاقة السلبية من الجسم، كما انه يستخدم في جلسات العلاج الطبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.

تشتهر"ملاحات مدينة بورفؤاد" ، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.