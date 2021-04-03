التعليم العالي في أسبوع.. تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية ومعمل فحوص الأغذية.. قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية ومعمل فحوص الأغذية

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

خلال لقائه بالسفير الياباني .. وزير التعليم العالي يبحث سبل دعم التعاون العلمي المشترك

التعليم العالي: ميكنة مكتب الوزير وإدارة المراسلات مع قطاعات الوزارة









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اعلان ميكنة مكتب الوزير وإدارة المراسلات مع قطاعات الوزارة ، ولقاء الدكتور حسام عبد الغفار بالسفير الياباني.





تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول التعاون العلمي بين المدينة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة.





وأشار التقرير، إلى أنه فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين لإنشاء جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة، والاطلاع على مخرجات البحث العلمى وكيفية البحث والتطوير، نظمت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية خلال الفترة من ٣٠- ٣١ مارس ٢٠٢١؛ للتدريب وتبادل العينات المراد تحليلها فيما بينهما، وذلك بمقر المدينة.





وأوضحت الدكتور منى عبد اللطيف قيام فريق من أعضاء هيئة البحوث بمدينة الأبحاث العلمية بتدريب أعضاء معمل فحوص الأغذية على جهاز Atomic Absorption Spectroscopy، حيث يعمل الجهاز على إذابة المعادن الثقيلة الموجودة فى المياه والأغذية.





وأكدت عبد اللطيف أن الورشة جاءت تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية، والذى يهدف لتنظيم ورش عمل بين الطرفين للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، والسماح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر؛ لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.





كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماه أكاديمية ومعهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقًا) والكائن مقرها في (شارع الهرم ـ سهل حمزة ـ أمام رنين بجوار فندق جواهر ـ الدور الثالث، بمحافظة الجيزة)، وتدعي منح الطلاب شهادات من جامعة هارفارد الأمريكية في عدة مجالات مختلفة، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة، فضلًا عن إيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.





وأشار التقرير إلى أن المنشأة المسماه أكاديمية ومعهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقًا)، تشغل العديد من المقرات التالية: (النزهة – 46 شارع عثمان بن عفان من شارع جمال عبدالناصر – جسر السويس- محافظة القاهرة، وفرع السنترال – أمام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا – الدور الثاني – محافظة الفيوم، و144 شارع الهرم الرئيسي- الكوم الأخضر- الجيزة، و8 شارع الزهور – كوبري عابدين – كرداسة محافظة الجيزة، وعقار رقم 21 شارع محمود صدقي – الدور الأرضي – قسم الشرق – محافظة بورسعيد، وعقار محمود يس – شارع المرور القديم – أرض الحرية – بني سويف.





وفي سياق اخر أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون العلمى مع اليابان ، والاستفادة من التجربة اليابانية لنقل الخبرات اليابانية في كافة المجالات ، جاء ذلك خلال استقباله نوكي ماساكي السفير الياباني بالقاهرة، والوفد المرافق له، وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بمصر، وذلك بمقر الوزارة.





في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات.





وأكد الوزير حرص الرئيس السيسي، على الاهتمام بالجامعة المصرية اليابانية، وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الانتهاء من كافة مبانيها، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للجامعة المصرية اليابانية ، كإحدى منارات العلم والمعرفة فى مصر، وأنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، وتعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومتين، مؤكدًا أن الجامعة سيكون لها أثر كبير فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي فى مصر.





من جانبه، أشاد السفير الياباني باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان واضحا خلال افتتاحه للمرحلة الجديدة للجامعة في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرامج المنح الدراسية في اليابان، في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.





حضر اللقاء د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق، والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.





بينما قدم الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، تقريرًا حول ميكنة قطاع مكتب الوزير وذلك بتطبيق نظام إلكتروني لإدارة المراسلات داخل القطاع وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى.





وأفاد التقرير بأن نظام إدارة المراسلات يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الأجهزة اللوحية في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واختصار زمن دورات العمل بنسب تزيد على 60% من خلال تنظيم أنشطة العمل الداخلي وتوفير بيئة إلكترونية سهلة الاستخدام تعمل على تلبية احتياجات العمل المستقبلية.





وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ خطة لتدريب جميع العاملين على هذا النظام الإلكتروني الجديد، كما تم إنشاء حساب خاص لكل موظف على النظام، كما تم تكليف عدد من المختصين في المجال الإلكتروني بإدارة نظام المراسلات حتى يتسنى لهم حفظ المستندات والقيام بواجباتهم الوظيفية مثل المحافظة على سرية البيانات وتحديد الصلاحيات لكل موظف.



