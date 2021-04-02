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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: سنتفاوض مع إيران لرفع العقوبات مقابل وقف أنشطتها النووية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:06 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة،عن عقد اجتماع بين إيران،والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء المقبل.

وقال المسؤول الأوروبي،إن الوفد الأمريكي سيكون في فيينا يوم الثلاثاء المقبل خلال المحادثات النووية ويجب أن يكون مستعدا لأي مفاوضات غير مباشرة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "يجري العمل حاليا على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف أنشطتها النووية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه سيتم إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أعرب عن ترحيبه بموافقة أطراف الاتفاق النووي على الاجتماع في فيينا للتفاوض، لكنه حذر من إضاعة الوقت في هذه المفاوضات.
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