الاتحاد الأوروبي: سنتفاوض مع إيران لرفع العقوبات مقابل وقف أنشطتها النووية

أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة،عن عقد اجتماع بين إيران،والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء المقبل.





وقال المسؤول الأوروبي،إن الوفد الأمريكي سيكون في فيينا يوم الثلاثاء المقبل خلال المحادثات النووية ويجب أن يكون مستعدا لأي مفاوضات غير مباشرة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".





وأضاف: "يجري العمل حاليا على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف أنشطتها النووية .





وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه سيتم إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.



