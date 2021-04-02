الشباب والرياضة تطلق إشارة بدء سباق موتوكروس الجونة الدولى

انطلق صباح اليوم سباق الجونة الدولي " للموتو كروس " في نسخته الرابعة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة 50 متسابق مصري و12 أجنبي من جنسيات وفئات مختلفة .





يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استضافة وإقامة السباقات والأحداث الرياضية المختلفة على أرض مصر وخاصة المناطق السياحية والأثرية لتنشيط الزيارة لتلك المناطق التى تتميز بالحضارة والأجواء المناخية الفريدة والتي منها رياضة الدراجات النارية والتي تتمتع بإهتمام كبير في جميع أنحاء العالم .





تقام فاعليات السباق على مضمار moto club على مدار يومين تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري للدراجات النارية برئاسة عمر هريدي.





وأكد حسام فؤاد رئيس اللجنة المنظمة أن السباق يضم 5 فئات للمحركات وهى 250 سي سي، 450 سي سي، ATV ،QUAD، فوق 450 سي سي.





شهد السباق حضور فراج عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر ، رائد بدار الخبير الدولي في سباقات الدراجات النارية ورئيس لجنة الحكام للسباق ، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والأحداث الرياضية ، ومجموعات من قائدي الدراجات النارية والمهتمين بسباقاتها المختلفة .