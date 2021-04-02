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الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط إرهابي فى مقاطعة تفير ..فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:05 م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات إعلان هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن إحباطها مخططا إرهابيا في مقاطعة تفير الواقعة بشمال غربي العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن مواطنا روسيا منحدرا من إحدى دول آسيا الوسطى ومنتميا إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في إحدى منشآت الطاقة بالمقاطعة.

وأوضحت الهيئة أن المتطرف اقتنى، بإيعاز من قادة الإرهابيين، مكونات لتصنيع عبوة ناسفة وأنشأ في مقر إقامته مختبرا لإنتاج مواد متفجرة.

وعثر عناصر الأمن في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة معدة للاستعمال، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة لتصنيعها، وتم رفع دعوى قضائية بشأن الحادث.
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