كل ما تريد معرفته عن التقديم للدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

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يتسائل العديد من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن الشروط الخاصة بالتقديم ومتطلبات القبول بها ، وكذلك المؤهلات التي تقبلها الجامعة ، وفي هذا التقرير يجيب "صدى البلد" للطلاب المتقدمين عن هذه التساؤلات.يشترط في الطالب المتقدم للدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس مقبولة ، بحيث يكون لديه سجل بالمستوى المطلوب المتقدم له ، واجتياز اختبار القبول المخصص لهذا الغرض والحصول على الدرجات المطلوبة والتي تحددها الأقسام المختلفة ، حيث تقبل الجامعة الطلاب المتميزين الذين تظهر قدراتهم في خلق الأعمال الإبداعية والابتكارية وليس الاقتصار فقط على الدراسات النظرية .كما يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على مؤهل دراسي مقبول بتقدير مناسب للمستوى المطلوب، كما يجب أن يكون أدائه جيدًا في أي اختبار قبول يتم تحديده من قبل الجامعة وفقا للتخصص المتقدم له .وتقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة 44 برنامجًا للحصول على شهادة الماجستير وبرنامجين للحصول على شهادة الدكتوراة ، إضافة إلى العديد من دبلومات الدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات .ويشترط استيفاء الطالب الحد الأدنى من المتطلبات ليتم قبوله بها ، والتي تتحدد وفقًا للتخصص المتقدم له ، كما أن هناك بعض المتطلبات الخاصة للدراسة بأحد البرامج والتي قد تكون ذات مستوى أعلى والذي يتم تحديدها من قبل إدارة قسم البرنامج بالجامعة .والحصول على مجموع مناسب في اختبارات اللغة العربية ، واللغات الأجنبية التي تحددها الجامعة ، إضافة إلى عملية لدى الطالب في مجال ذي صلة بالبرنامج الذي يرغب المتقدم الالتحاق به .كما يشترط موافقة هيئة التدريس مع موافقة الطالب على الإشراف عليه واجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها له الجامعة ، وبالنسبة للطلاب المتقدمين للدراسات العليا في اللغة الانجليزية بالجامعة يجب الإلمام الجيد باللغة .وهناك بعض التخصصات والبرامج التي تتطلب من طلاب الدراسات العليا التمتع بالعديد من المهارات الخاصة باستخدام الكمبيوتر والمكتبات الأكاديمية ذات الصلة بمادة الدراسة والأبحاث المطلوبة .ويتم إجراء اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا ، على حسب كل تخصص يتقدم له الطالب ، على أن يتم الأخذ بنتيجة الاختبار عند مرحلة القبول