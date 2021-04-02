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أخبار العالم

كندا تزف بشري سارة للإيزيديين فى العراق

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت كندا عزمها إعادة توطين المئات من اللاجئين الإزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم داعش في العراق، في مساعيها للم شمل اللاجئين بالناجين من عائلاتهم.
 
وأعادت كندا توطين نحو 1400 ناج، منذ عام 2017، معظمهم من النساء، وذلك لإنقاذهم من حملة الإبادة الجماعية التي كان داعش يمارسها بحق الإزيديين، وفقًا لراديو كندا الدولي. 
 
 
وقتل تنظيم داعش أكثر من 3000 إزيدي واستعبد 7000 امرأة إزيدية على الأقل، وتسبب بتشريد معظم أفراد مجتمعهم.
 
وكان وزير الهجرة واللاجئين والجنسية ماركو مينديسينو، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي عن سياسة جديدة لرفع نسب استقبال الإزيديين تتبعها كندا ستتيح من خلالها لم شملهم مع أفراد أسرهم الممتدة، بما يصل الأعمام والعمات والأجداد.
 
وتقدر أعداد الإزيديين بنحو 550 ألف مواطن في العراق.
 
وكشف فريق الأمم المتحدة المتخصص بالتحقيق في جرائم داعش في العراق عن وجود أكثر من 80 مقبرة جماعية في سنجار، وهي منطقة إزيدية، وبعد نبش 19 منها، تم التعرف على 104 جثث باستخدام الحمض النووي.
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