فى يومهم.. صحة البحيرة تنظم قافلة مجانًا لأطفال الأيتام





أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أن الاحتفال بيوم اليتيم فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام ليس مقتصرا على تقديم الاهتمام في هذا اليوم فقط بل الاهتمام والرعاية لجميع اطفالنا وابنائنا وخاصه بدور الرعاية والأيتام متواصل على مدار العام الذي تأتي ضمن اهتمام فخامة السيد الرئيس بجميع أبناء الوطن من خلال قرارات وتكليفات تصون حقوقهم وكرامتهم وتكفل حياة كريمة للمواطنين

وأشاد المحافظ، بحملة وزارة الصحة والسكان بمديرية الصحة بالبحيرة التى تمت اليوم بالتزامن مع الإحتفال بيوم اليتيم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم وكذا صحة المرأة والتوعية والتثقيف الصحي وتقديم الهدايا بدور مؤسسات رعاية الأيتام بدمنهور.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، الى تواجد لجنة من الوزارة بالتزامن مع لجان مماثلة بجميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لتقديم الدعم والرعاية الطبية وكذا الهدايا لأبناء دور رعاية الأيتام وكذا فرق صحة المرأة لخدمة المشرفات بدور الرعاية ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس ودعم الوزارة بالتنسيق مع المحافظة.

أوضح وكيل الوزارة، أنه تم الكشف على الأطفال لتحديد وجود الأنيميا من عدمها بمرض التقزم (قصر القامة) بقياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو

وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض سيتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال حتى يتم شفاء الطفل،كما تم خلال الحملة عقد مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية من خلال فريق الثقافة الصحية.

كما أضاف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أنه تم الكشف ومتابعة عدد ٨٧ طفل اليوم بواقع ٤٥ فتاة وبنت بمؤسسة الابعادية للبنات و ٢٤ بمؤسسة الابعادية للبنين و ١٨ فتاة بدار الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور كما تم تقديم الهدايا لهم جميعا وكذا متابعة ٢٥ من المشرفات من خلال فريق صحة المرأة المتواجد بالحملة.

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