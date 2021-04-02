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أخبار العالم

هجوم بقنبلة على مقر حزب في إسبانيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:21 م
هجوم بقنبلة على مقر
هجوم بقنبلة على مقر حزب في إسبانيا
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سمر صالح
قالت الشرطة الإسبانية إن مكتبا إقليميا لحزب "أونيداس بوديموس" اليساري تعرض لهجوم بقنبلة حارقة اليوم الجمعة.

وقع الهجوم في قرطاجنة بجنوب شرق إسبانيا، وألحقت النيران أضرارا بالواجهة الخارجية للمبنى، واتهم الحزب عناصر يمينية بتنفيذ الهجوم.

وقال بابلو إجلاسياس، زعيم الحزب المرشح في الانتخابات الإقليمية التي تجرى في 4 من شهر مايو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "إرهاب الشوارع الذي يقوم به اليمين المتطرف لن يخيفنا".

وأوضحت الشرطة أنها لم تنفذ أي اعتقالات بعد الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الحزب إنها المرة السادسة التي يعتدي فيها مخربون على المبنى.
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