برلمانية توضح أهمية وضع ضوابط لفتح المساجد في رمضان

أشادت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإعلان وزير الأوقاف فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بضوابط مشددة واستمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية ، مؤكدة أهمية هذا القرار في الحفاظ على صحة المواطنين والحرص على عدم إعطاء فرصة للفيروس اللعين بالإنتشار.





واضافت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الطقوس المعتادة من قبل بعض المواطنين في هذا الشهر الكريم، من تجمعات عائلية وزيارات متكررة، قد تتسبب في حدوث أمور سلبية، الدولة المصرية في غنى تام عنها.





وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أهمية عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، فضلا عن عدم الإعتكاف بالمساجد، والإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، وذلك من أجل تجاوز هذه الأزمة التي ألحقت الضرر بجميع دول العالم.





وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بضوابط مشددة واستمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية .



