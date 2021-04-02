برلمانية تشيد بلقاء الرئيس السيسي بغرفة التجارة الأمريكية: يعزز العلاقات





قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات وجهود ملموسة يعتبر إعجاز، مشيرة إلى انه منذ توليه الرئاسة وهو يعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات بالدولة.





وأشادت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بمشاركة الرئيس السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، مؤكدة أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات بيم مصر والولايات المتحدة وتعزيز زيادة الإستثمارت الأجنبية في كافة القطاعات.





وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن دولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، منوهة ان مصر شهدت مصر طفرة في مختلف المجالات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وغيرها، وحققت العديد من الإنجازات، وهو ما أعاد مصر لمكانتها في المنطقة والعالم أجمع.





عرضت القناة الأولى جزءا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية.





جدير بالذكر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".



