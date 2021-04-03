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برلمان

نائب بالشيوخ: مصر تخطو خطى ثابتة نحو تحقيق التقدم الاقتصادي

السبت 03/أبريل/2021 - 06:02 ص
النائب احمد البلشي
النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، والدولة تخطو بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في ملف الاستثمار، وذلك بالإعتماد على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، الأمر الذي ادى إلى عمل نقلة نوعية شهد بها العالم اجمع.

وعلق البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على مشاركة الرئيس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، مشيرا إلى أنه يؤكد حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ،  إلى الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، وبالأخص التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الاجتماع المهم الذي يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا في مصر.
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