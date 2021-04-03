عمليات نقل المومياوات والآثار حصرية لمصر فقط منذ 40عاما

أكد "بسام الشماع" المؤرخ والباحث في علم الآثار أن عمليات نقل الآثار والمومياوات تتميز بها مصر عن أيه دولة أخري، وأن تلك العمليات لا تحدث إلا في مصر، وذلك على مدار 40 عاما، موضحا أنه لولا ظروف فيروس كورونا لكان لهذا الحدث العظيم شأن آخر من الحضور الدولي، خاصة لإنفراد مصر بتلك الفاعليات الهامة عن غيرها من باقي دول العالم، وبالتالي يعد هذا الحدث استثنائيا لدرجة كبيرة.

متحف الحضارة يسهل على السائحين الاطلاع على التاريخ المصري

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التاريخ المصري بأسره يمر بمرحلة استثنائية وبراقة، منذ نصف مليون عاما، مثلما ذكر عالم الآثار الاغريقي أن البشر عاشوا على أرض طيبة لأكثر من نصف مليون عام، مشيرا إلي أن متحف الحضارة يجمع في طياته مراحل التاريخ المصري القديم والحديث، تسهيلا على السائحين والزوار المصريين لعملية الاطلاع على التاريخ دون الحاجة إلي القراءة أو البحث عن المعلومات.

كما ودعا الشماع للبدء في اعتماد "سياحة المواكب الملكية"، للمساهمة في إنعاش السياحة المصرية، عبر حضور السائحين إلي مصر، أو التصوير بتقنية التصوير الثلاثي الأبعاد وبيع البث للقنوات الأجنبية، ومنصات الانترنت.

ومن خلال 5 وسائل يقدم الشماع أفكار للترويج للسياحة المصرية عبر "صدى البلد" كالتالي:

1- التعاون بين وزارتي السياحة والنقل

وذلك عبر طباعة 4 ملايين ورقة يعرض بها الأقسام الموجودة بالمتحف، وتوزيعها في وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق، إلى جانب أن تكون تلك المطبوعات ملونة وفاخرة ومترجمة للغة الإنجليزية، بالتزامن مع شن حملات إعلامية من خلال التلفزيون .

2- تعاون بين وزارتى السياحة والتعليم

عبر تحميل برامج لتدريس الحضارة المصرية القديمة، والتعريف بالمتحف القومي للحضارة المصرية، عبر تابلت الطلاب بدءا من الفصول الدراسية الجديدة.

3- مناشدا وزارة السياحة: تعبنا من الغالي و الـ 5 نجوم

ناشد الشماع وزارة السياحة والآثار ، على ضرورة تخفيض أسعار رحلات السياحة الداخلية، ولذلك لتشيجع المصريين على الاشتراك في زيارة المناطق السياحية والأثرية المصرية، خاصة لأن الاقتصاد العالمي يمر بفترة عصيبة وكساد كبير، موضحا أن أغلبية الشعب المصري من البسطاء لا يقدرون على دفع حق إقامة فنادق الـ5 نجوم، مما تسبب فى عزلنا عن زيارة بلادنا والاستمتاع بجمالها.

4- الدخول المجاني للمصريين

ذكر الشماع التجربة الفريدة التى ابتكرتها انجلترا فى الترويج داخليا لمتحافها، عبر تخفيض أسعار تذاكر دخول المتاحف، بجانب منح الشعب الإنجليزي سنة دخول مجانية للمتحف، لتشجيعه على زيارة المتاحف، مناشدا وزارة السياحة والآثار المصرية بتقديم نفس التجربة للمصريين ومنحهم هذا الحق لمدة عام، مما قد يدفعهم فيما بعد للتبرع تلك المتاحف للاستمرار فى تطويرها وتقديمها للعروض التي تخدمهم.

5- اعتماد سياحة المواكب الجديدة

دعا الشماع بألا يكون موكب نقل المومياوات الملكية، هو الأخير الذي تقيمه مصر، وابتكر إقامة العديد من المواكب الآخري وعمليات النقل مثل "مومياوات إلي وادي الملوك"، موكب "عودة إلي الديار"، واستدعاء القنوات العالمية لتصوير تلك المواكب.