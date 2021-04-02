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مرأة

مناسبة للأطفال.. اختبارات منزلية تكشف عن مصابي كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:52 م
اختبارات في المنزل
اختبارات في المنزل تكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا
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آية التيجي
أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة عن السماح باستخدام اختبارين جديدين للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في المنزل بغية الحصول على نتائج سريعة دون الحاجة إلى روشتة طبيب.

كما أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن الاختبارين الإضافيين للكشف عن فيروس كورونا يمكن بيعهما بدون وصفة طبية، ما من شأنه أن يسمح للأفراد باختبار أنفسهم بشكل متكرر في المنزل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ويمكن للبالغين استخدام كلا الاختبارين لفحص الأطفال بعمر سنتين وما فوق، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى وفرة الاختبارات المنزلية الرخيصة للكشف من فيروس كورونا التي أوصى بها العديد من الخبراء منذ شهور.

ويشار إلى أن الاختبارات المنزلية تسمح للمستخدمين بالحصول على العينة بأنفسهم باستخدام مسحة أنف يتم إدخالها بعد ذلك في شريط الاختبار. وعادة ما تظهر النتائج الإصابة بفيروس كورونا في غضون 10 إلى 20 دقيقة.

ويعد الاختبار المتكرر أمرًا مهمًا لتقليل فرص الحصول على نتائج خاطئة، كما يعتبر الإختبار ركيزة أساسية للمساعدة في كشف المصابين بـ فيروس كورونا وإعادة فتح المدارس والجامعات والمكاتب في ظل زيادة التطعيمات.
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